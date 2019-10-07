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خادم الحرمين: أتمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
خادم الحرمين: أتمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين
كتب وكالات

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أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمنياته للسودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار، جاء ذلك فى مستهل جلسة المباحثات الرسمية التى عقدها أمس (الأحد) مع رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره، عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

كما حضرها من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدنى عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري. وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل وأقام مأدبة غداء تكريما لرئيس مجلس السيادة بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني، ورحب بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

 


خادم الحرمين

السودان

أخبار السودان

الاستقرار والازدهار

عبدالفتاح البرهان

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