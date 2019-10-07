حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:53 ص
تعاطى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور ، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر لأنها تهدد سلامة السائق وسلامى الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.
كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
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