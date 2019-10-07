حبس تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه داخل السيارات الأجرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تشكيل مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة مواطن داخل سيارات الأجرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة فان قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، وهاتفه المحمول، كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة فان قيادة المتهم الثالث وملك "سائق مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز"، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين ، مطواة" ومبلغ مالى قدره 900 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة، وأن الهاتف والمبلغ المالى مستولى عليهما من المجنى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.