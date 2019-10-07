سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه داخل السيارات الأجرة بالإسكندرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:11 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه داخل السيارات الأجرة بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس تشكيل مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة مواطن داخل سيارات الأجرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة فان قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، وهاتفه المحمول، كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

 

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة فان قيادة المتهم الثالث وملك "سائق مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز"، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين ، مطواة" ومبلغ مالى قدره 900 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة، وأن الهاتف والمبلغ المالى مستولى عليهما من المجنى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.

 

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

نيابه محرم بك

تشكيل عصابى

سرقة المواطنين بالاكراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على تشكيل عصابى سرق أموالا من شركة بالسويس بمفتاح مصطنع

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:09 م

إحالة تشكيل عصابى للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص

تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة السرقة بالإكراه فى البساتين

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:25 م

ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات بطنطا

الخميس، 03 أكتوبر 2019 04:17 م

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية 15 يوماً

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:37 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمحافظة قنا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:39 م

القبض على لصوص تخصصوا فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الإسكندرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة