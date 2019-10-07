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جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر عن الأمراضى الصدرية 10 أكتوبر الجارى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:36 م
جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر عن الأمراضى الصدرية 10 أكتوبر الجارى جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تعقد كلية الطب جامعة الزقازيق، مؤتمر الدلتا الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، وذلك فى الفترة من 10- 12 أكتوبر2019، بمشاركة تنافسية متميزة لعدد كبير من الأساتذة والخبراء المتخصصين الدوليين وأقسام الصدر بالجامعات المصرية وأطباء الصدر بالقوات المسلحة والتأمين الصحى وأطباء وزارة الصحة،لمناقشة الجديد فى الأمراض الصدرية والدرن ولتبادل الرؤى عن أحدث المستجدات فى التشخيص والعلاج لإثراء المنظومة الصحية، وصقل مهارات الأطباء الشبان .

وقال الدكتور رمضان نافع أستاذ الأمراض الصدرية بطب الزقازيق ورئيس المؤتمر، أن الجديد فى المؤتمر هذا العام هو إجازته من الهيئة البريطانية " التطوير المهنى المستمر" بما يعادل 14 ساعة معتمدة تضاف للسيرة العلمية للحضور، علاوة على المصادقة على البرنامج العلمى للمؤتمر من كل من الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسى،والراوابط العالمية لطب الشعب الهوائية والتدخلات الرئوية، والجمعية العالمية لحوادث القلب والصدر . 

ويناقش المؤتمر على مدى جلساته العديد من الموضوعات منها الإلتهابات الرئوية والحديث فى العلاج والتشخيص، والدرن الرئوى وشعار نحو مصر خالية من الدرن 2035، وعرض حالات نادرة فى صورة تنافسية بين الجامعات المشاركة ، كما يتضمن المؤتمر جلسة لعرض أبحاث شباب الأطباء وتكريم أفضل بحث مقدم،وكذلك جلسة خاصة عن جراحة الصدر وكيفية التعامل معها من قبل طبيب الأمرض الصدرية الغير جراح.

ويقام المؤتمر فى قاعة لأحد الفنادق ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ووزيرة الصحة، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ومستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق السابق، ورئيس شرف المؤتمر الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب .

 

 


الشرقية

طب الزقازيق

جامعة الزقازيق

مؤتمر الدلتا للامراض الصدرية

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