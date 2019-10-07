جامعة أسيوط تناقش نظم الميكنة والدفع والتحصيل الالكترونى بوحداتها

كتب فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة الجامعة المضى قدماً فى خطتها الهادفة إلى الانتقال إلى صفوف الجامعات الرقمية والمعتمدة فى آليات العمل بها على إتباع وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية والتى تضمن دقة وسرعة الخدمات المقدمة بها وتطوير آليات تنفيذها .

جاء ذلك فى إطار التقرير المقدم له من نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاته غريب بشأن تفاصيل اجتماعه مع لجنة من قيادات من وزارة المالية تضم عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة بالوزارة، وذلك بحضور ممثلى عن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتى شملت أحمد إسماعيل كبير مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى و أمين خضرى رئيس قطاع الدعم الفنى الميدانى ومسئولى الدعم الفنى بمحافظة أسيوط إلى جانب قيادات العمل الإدارى بالجامعة وعلى رأسهم محمود بخيت استشارى الإدارة المركزية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد.

وعن تفاصيل الاجتماع كشف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اجتماعه هدف إلى متابعة تطبيق نظام الميكنة فى الوحدات الحسابية بالجامعة وجهود الجامعة فى تطبيق نظامى الدفع والتحصيل الالكترونى والذى أصبح نظام معمم فى معظم إدارات وكليات الجامعة والمعمول به داخل المجتمع الجامعى مع كافة الأفراد للمنتسبين لها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى جانب نشاط الجامعة المتميز فى إعداد قاعدة بيانات طلابية وذلك فى إطار خطتها الشاملة للتحول إلى جامعة رقمية .