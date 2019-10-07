تعرف على عقوبة مخالفة شروط الإقامة فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وضعت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عدد من الضوابط والعقوبات تطبق على الطلاب المخالفين لشروط الإقامة بالمدينة الجامعية وذلك وفق الآتى:
يخضع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للنظام التأديبى الآتى :
• لفت نظر .
• إنذار .
• سداد قيمة التلفيات / تحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية .
• إيقاف الأجازة الأسبوعية .
• الحرمان من الإقامة لمدة ( أسبوع – أسبوعين – شهر- نهائياً ) .
• إبلاغ ولى الأمر .
تتوقف درجة العقوبة على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب / الطالبة ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها خاصة مايلى :
• التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى .
• عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام .
• الاعتداء على احد الطلاب أو العاملين بالمدينة .
• عدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات
• اصطحاب زائرات من خارج المدينة ( بالنسبة للطالبات/ الطلاب ) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم .
• استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب / الطالبة .
• الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير .
• التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة .
• التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة .
• تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة .
• بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها.
• التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها .
• تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام.
• يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب .
• إخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب / الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً / نهائياً .
• فى حالة تعدد المخالفات المحددة يحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب / الطالبة من طلاب الجامعة .
• لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية
• حفظ صورة من قرار التأديب بملف الطالب / الطالبة .
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