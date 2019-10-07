تعرف على عقوبة مخالفة شروط الإقامة فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

كتب ـ لؤى على

وضعت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عدد من الضوابط والعقوبات تطبق على الطلاب المخالفين لشروط الإقامة بالمدينة الجامعية وذلك وفق الآتى:

يخضع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للنظام التأديبى الآتى :

• لفت نظر .

• إنذار .

• سداد قيمة التلفيات / تحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية .

• إيقاف الأجازة الأسبوعية .

• الحرمان من الإقامة لمدة ( أسبوع – أسبوعين – شهر- نهائياً ) .

• إبلاغ ولى الأمر .

تتوقف درجة العقوبة على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب / الطالبة ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها خاصة مايلى :

• التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى .

• عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام .

• الاعتداء على احد الطلاب أو العاملين بالمدينة .

• عدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات

• اصطحاب زائرات من خارج المدينة ( بالنسبة للطالبات/ الطلاب ) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم .

• استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب / الطالبة .

• الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير .

• التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة .

• التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة .

• تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة .

• بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها.

• التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها .

• تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام.

• يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب .

• إخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب / الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً / نهائياً .

• فى حالة تعدد المخالفات المحددة يحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب / الطالبة من طلاب الجامعة .

• لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية

• حفظ صورة من قرار التأديب بملف الطالب / الطالبة .