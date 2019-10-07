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تعرف على عقوبة مخالفة شروط الإقامة فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة مخالفة شروط الإقامة فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر المدينة الجامعية للأزهر
كتب ـ لؤى على

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وضعت إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر عدد من الضوابط والعقوبات تطبق على الطلاب المخالفين لشروط الإقامة بالمدينة الجامعية وذلك وفق الآتى:
 
 يخضع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للنظام التأديبى الآتى :
• لفت نظر . 
• إنذار .
• سداد قيمة التلفيات / تحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية . 
• إيقاف الأجازة الأسبوعية . 
• الحرمان من الإقامة لمدة ( أسبوع – أسبوعين – شهر- نهائياً ) .
• إبلاغ ولى الأمر .
 
تتوقف درجة العقوبة على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب / الطالبة ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها خاصة مايلى :
• التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى .
• عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام .
• الاعتداء على احد الطلاب أو العاملين بالمدينة . 
• عدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات
• اصطحاب زائرات من خارج المدينة ( بالنسبة للطالبات/ الطلاب ) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم .
• استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب / الطالبة .
• الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير .
• التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة .
• التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة . 
• تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة . 
• بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها.
• التجمهر أو التظاهر أو الاعتصام أو التحريض عليها .
• تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام. 
• يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب . 
• إخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب / الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً / نهائياً .
• فى حالة تعدد المخالفات المحددة يحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب / الطالبة من طلاب الجامعة .
• لا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية
• حفظ صورة من قرار التأديب بملف الطالب / الطالبة .

جامعة الازهر

الازهر الشريف

المدينة الجامعية للازهر

طلبة الازهر

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