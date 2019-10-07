سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على العربة النموذج الروسية وموعد إرسالها للسكة الحديد.. صور

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:00 ص
تعرف على العربة النموذج الروسية وموعد إرسالها للسكة الحديد.. صور العربة الروسية الجديدة النموذج
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن العربة النموذج للعربات الروسية الـ 1300 المتعاقد على تصنيعها مع شركة ترانسماس الروسية، وموعد وصولها واختباراتها على السكك الحديدية المصرية قبل توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة.

1ـ العربة النموذج عادية (مميزة) ذات تهوية ديناميكية.

2ـ توريدها إلى مصر قبل نهاية أكتوبر الحالى.

3ـ إجراء اختبارات على خطوط السكة الحديدية المصرية لمدة شهرين.

4ـ توريد الدفعة الأولى من العربات الروسية الجديدة يناير المقبل.

5ـ الدفعة الأولى تضم 50 عربة.

6ـ سيتم إرسال عربة نموذج إلى المجر لاختبارها على خطوط السكة الحديدية المجرية للحصول على شهادة الأمان الأوربية قبل توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة.

7ـ الحكومة تعمل على إنهاء إجراءات تفعيل القرض المجرى الممول لتكلفة العربات قبل موعد توريد الدفعة الأولى.

8ـ توريد العربات بالكامل قبل نهاية 2020.

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 

السكة الحديد

العربات الروسية

القطارات الروسية

روسيا

1300 عربة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن مسابقة لتعيين مهندسين بالقاهرة والمحافظات فى 5 تخصصات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:59 م

عرض مهمات السكة الحديد المضبوطة بحوزة عاطلين فى أرض اللواء على لجنة لفحصها

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:59 ص

السكة الحديد تفتح الباب أمام المقبولين بمعهدها لبدء الدراسة الأحد.. نظام التعليم فى المعهد الأول بالشرق الأوسط "داخلي".. الالتزام بالزى الرسمى وحلاقة الشعر أبرز الضوابط.. وتوفير أماكن الإعاشة الأسبوع القادم

الخميس، 03 أكتوبر 2019 05:10 ص

السكة الحديد تبدأ تنفيذ خطتها لإخراج قطارات الخطوط الفرعية والضواحى من الخدمة.. الهيئة تسحب العربات ذات اللون الأصفر المنتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات لتخريدها.. وتستبدلها بعربات مميزة وأخرى محدثة بمصنع سيماف

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:00 ص

"النقل" تشكل لجنة لمتابعة أنظمة مكافحة الحريق بالسكة الحديد والمترو

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 05:00 ص

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 11:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مئات المستوطنين يقتحمون قبر النبى يوسف فى نابلس بحماية الاحتلال الإسرائيلى

مئات المستوطنين يقتحمون قبر النبى يوسف فى نابلس بحماية الاحتلال الإسرائيلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معبد بطليموس الرابع بعد اكتشافه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن معبد بطليموس الرابع بعد اكتشافه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة