تعرف على العربة النموذج الروسية وموعد إرسالها للسكة الحديد.. صور

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن العربة النموذج للعربات الروسية الـ 1300 المتعاقد على تصنيعها مع شركة ترانسماس الروسية، وموعد وصولها واختباراتها على السكك الحديدية المصرية قبل توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة.

1ـ العربة النموذج عادية (مميزة) ذات تهوية ديناميكية.

2ـ توريدها إلى مصر قبل نهاية أكتوبر الحالى.

3ـ إجراء اختبارات على خطوط السكة الحديدية المصرية لمدة شهرين.

4ـ توريد الدفعة الأولى من العربات الروسية الجديدة يناير المقبل.

5ـ الدفعة الأولى تضم 50 عربة.

6ـ سيتم إرسال عربة نموذج إلى المجر لاختبارها على خطوط السكة الحديدية المجرية للحصول على شهادة الأمان الأوربية قبل توريد الدفعة الأولى من العربات الجديدة.

7ـ الحكومة تعمل على إنهاء إجراءات تفعيل القرض المجرى الممول لتكلفة العربات قبل موعد توريد الدفعة الأولى.

8ـ توريد العربات بالكامل قبل نهاية 2020.































