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تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:31 ص
تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة" ساعة رضاعة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى – أحمد حسنى

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المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تهتم دائما بما يخص مصلحة الموظفين في الدولة، تعاقب من يستحق العقاب وتبرئ من يستحق أيضا، اليوم وفى حكم جديد تقدم، اليوم السابع تفاصيل حكم جديد صدر ضد مدير عام تدريب المهندسين بمركز البحوث الزراعية،والتي قررت المحكمة معاقبته بعقوبة اللوم ، كما غرمت مدير الشئون الإدارية بالمركز، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرها ، وخصمت أجر شهر من راتب كاتب سكرتارية ومحفوظات بمركز بحوث الهرم للهندسة الإذاعية .

 

أكدت المحكمة من خلال حيثيات حكمها، أن المتهمين خرجوا على مقتضى العمل الوظيفى، وسلكوا مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة.

 

 

واستكملت، أن المحالة الأولى بصفتها كمدير عام امتنعت عن منح موظفة ساعة رضاعة والتى من حقها لمدة 86 شهر، وقامت بخصم الإجازات الاعتيادية أو المرضية بنسبة 100%؜ من قيمة الشيفتات مما ترتب عليه خصم مبلغ 5 آلاف جنيه منها دون وجه حق، كما أهانت هذه الموظفة باللفظ أمام العاملين .

 

وأضافت المحكمة، بأن المحالة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف بالرغم من خلوها من تحديد ساعات الحضور والانصراف للعاملين، مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية وتعذر أيضا حساب الخصومات المالية .

 

وثبت قيام المحالة الثانية بعدم تحديد ساعات الحضور والانصراف، كما قامت بكتابة موعد مختلف لنفس الموظفة علي خلاف الحقيقة ، ووجود كشط بالمزيل الأبيض، وعاونتها فى ذلك المحالة الرابعة.


التأديبية

معاقبة

ساعة الرضاعة

اليوم السابع بلس

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