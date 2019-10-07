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تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:21 م
تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات البورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.06% خاسرا 84.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7878.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.31% رابحا 88.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3920.68 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 47 شركة، فيما تراجعت 127 شركة. 
 
وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.93%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.19%.
 
وجاء سهم "العبد اللطيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.41%، ثم بوان بنسبة 3.36%، ثم بروج للتأمين بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.79% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.95%، ثم المجموعة السعودية بنسبة 3.16%.
 
 
 

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