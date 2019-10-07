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تحرير طفل بالدقهلية من خاطفيه بعد طلب فدية نصف مليون جنيه

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:28 م
تحرير طفل بالدقهلية من خاطفيه بعد طلب فدية نصف مليون جنيه خطف طفل - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث الستامونى بالدقهلية، من استعادة طفل تم اختطافه على يد عصابة، بعد أن طلبت فدية نصف مليون جنيه. 

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني، باختطاف طفل يدعى "مصطفى محمود الغريب بيومي"، 11 سنة، على أيدى مجهولين و كان قد اختفي الطفل أثناء تواجده أمام أحد المساجد بالستاموني
 
وعلى الفور، تم تشكيل فريق  البحث الجنائى برئاسة العميد خالد القاضى والعميد سيد خشبة والرائد احمد الجندى رئيس مباحث الستامونى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام .
 
وكان والد الطفل قد تلقى اتصالا من مجهولين يطالبوه بدفع فدية لإعادته إليه منذ أيام قليلة، ليبلغ رجال البحث الجنائي الذين وضعوا خطة بحث ليتم القبض علي الخاطفين بمحافظة الشرقية وتبين أن الخاطف أحد أقارب الأسرة واشترك معه أربعة أشخاص آخرين .
 
وتم استدرجه أحد الجناه الطفل بأصطحابه بحجة توصيله إلى أخيه محمود وركب الطفل مع الجانى لتوصيله إلى أخيه وحين تغير مسار الطريق، وقال الطفل هذا ليس الطريق قام الجناه بتكميم فمه واتجه إلى الطريق الدولى الساحلى جمصه إلى الإسكندرية، ثم انتقل بعدها بيومين إلى محافظة الشرقية بلبيس عند أحد صديقات الجناه وهى فتاة جامعية ووالدتها وتم القبض على عرفه ا.و وائل ا. و محمد ع.  والفتاة التى تم ايداع الطفل لديها ببلبيس ووالدتها.
 
وجارى العرض علي النيابه العامه لمباشره التحقيقات وتم التحفظ على الجناة لعرضهم على رئيس نيابة بلقاس.
 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز الستاموني

خطف طفل

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