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تجنب هذه الأطعمة إذا كنت مصابا التهاب المسالك البولية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:00 ص
تجنب هذه الأطعمة إذا كنت مصابا التهاب المسالك البولية التهاب المسالك البولية
كتبت إيناس البنا

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بسبب نمط الحياة الحديثة، أصبحت عدوى المسالك البولية (UTI) مرضًا شائعًا بين النساء، والسبب الأكبر والشائع هو استخدام الملابس الداخلية غير النظيفة واستخدام الحمامات غير النظيفة.

 على الرغم من أن هذا المرض ليس خطيرًا جدًا، ولكن إن وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" لم يعالج في الوقت المحدد، فإنه يمكن أن يؤثر على الكلى.

تناول الطعام الصحى بجانب الدواء مهم بصورة كبيرة فى علاج التهاب المسالك البولية، فمن الشائع أن هناك بعض المواد الغذائية تزيد من المشاكل المرتبطة بالتهاب المسالك البولية لدى العديد من الأشخاص، ولكن هل يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من مشاكل التهاب المسالك البولية؟ ما هي الأشياء التي يجب على مريض التهاب المسالك البولية تجنبها؟ كيف يؤثر نظامك الغذائي على أعراض التهاب المسالك البولية.

في التهاب المسالك البولية، إما أن تكون مناعتك منخفضة، أو أن الرقم الهيدروجيني للبول ضعيف، ومع ذلك قد يكون سبب التهاب المسالك البولية لمزيد من الأسباب الغذائية التى تزيد من حدة الالتهاب.

أطعمة يجب تجنبها خلال التهاب المسالك البولية:

الشاي أو القهوة

يُنصح بتقليل الكافيين أو إزالته تمامًا من النظام الغذائي لانه يزيد من التهاب المسالك البولية، يمكنك شرب الشاي العشبي الخالي من الكافيين حتى تتخلص من التهاب المسالك البولية تمامًا.

الفواكه الحمضية

هناك فواكه لتي تحتوي على نسبة عالية من الحمض، أي أن تناول ثمار الحمضيات يمكن أن يهيج المثانة ويزيد من مشكلة التهاب المسالك البولية، لذا تجنب تناول الليمون والبرتقال والعنب والطماطم إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية، ويمكن أيضا أن يسبب الخوخ والخوخ والفراولة والأناناس مشاكل.

تجنب الكحول

يسبب تناول الكحول تهيج المثانة، خاصةً عندما يكون لديك التهاب المثانة،  أيضا  يسبب الكحول الجفاف كما أنه قد يقلل أيضًا من فعالية الأدوية الخاصة بعلاج التهاب المسالك البولية.

المشروبات الغازية

قد تزيد المشروبات الغازية من أعراض التهاب المسالك البولية لانها تسبب تهيج المثانة الحسية، أيضا معظم المشروبات الهوائية تحتوي على نسبة عالية من السكر، والتي يمكن أن تزيد من المشاكل.

تجنب السكر والمحليات الاصطناعية

أي نوع من السكر، سواء كان سكرًا مباشرًا أو مادة تحلية اصطناعية ، كلاهما يزيد من النشاط البكتيري لذلك يجب إيقافهما.

تجنب الطعام الحار

إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية ، لا تناول الأطعمة الغنية بالتوابل بأي شكل من الأشكال لأنها تسبب تهيج بالمثانة، فقط تناول طعامًا خفيفًا على المعدة.


التهاب المسالك البولية

تهيج المثانة

الكافيين

شرب الكحول

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