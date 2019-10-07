تجديد حبس متهم بتوظيف الأموال فى اكسسوارات السيارات 15 يومًا احتياطيًا

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لقيامه بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة قطع غيار، وإكسسوارات السيارات.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصرى.

وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى قطع غيار وإكسسوارات السيارات، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.