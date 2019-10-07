سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 15 يومًا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:33 م
تجديد حبس متهم بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 15 يومًا تجارة العملة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات  فى اتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات ،عن مزاولة المتهم بمساعدة أخرين نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذا من محل سكنه وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها (2700 دولار أمريكى، 1030 ريال سعودى، 1000 درهم إماراتى، 2000 دينار جزائرى، 12300 جنيه مصرى).

 

 


تجديد حبس متهم

الاموال العامة

تجارة عمله

الاتجار بالعملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة