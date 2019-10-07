تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتنقيبهما عن الآثار بطوخ

القليوبية - فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ، حبس شقيقين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل والدهما الكائن بقرية علاء الدين بالدير، دائرة مركز طوخ، وأثناء التنقيب لقى عامل مصرعه وصرحت النيابة العامة بدفنه.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بتلقيه بلاغا من المدعو "م ع م" 27 سنة، عامل ومقيم عزبة علاء الدين – الدير دائرة المركز، أنه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل والده الكائن بذات الناحية وبرفقته كل من شقيقه "ع ع م " سن 20 عامل ومقيم ذات الناحية، و"محمود ك ع" 45 سنة، عامل ومقيم كوم الاطرون – دائرة المركز، وأثناء قيام الأخير بالنزول للحفره إنهالت عليه الرمال بداخل الحفرة مما أدى لوفاته فى الحال.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص بمعرفة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تبين أن المنزل محل الواقعه على مساحة 175 متر مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومعروش بالأخشاب، وتبين وجود حفره بصالة المنزل قطرها حوالى 2.5 متر وبعمق حوالى 5 متر .

وكذا وجود أدوات الحفر عبارة عن "سلم - حبل - ماكينة لحام - طلمبة رفع المياه - كوريك - بكرة مثبت عليها حبل – غلق" تم التحفظ عليها.

بسؤال كلاً من شقيق المبلغ المذكور شقيق المتوفى المدعو "محمد ك ع" 55 سنة، مركز طوخ ومقيم كوم الاطرون – دائرة المركز، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10589 إدارى مركز طوخ لسنة 2019م.