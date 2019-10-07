سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتنقيبهما عن الآثار بطوخ

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:25 م
تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتنقيبهما عن الآثار بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ، حبس شقيقين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل والدهما الكائن بقرية علاء الدين بالدير، دائرة مركز طوخ، وأثناء التنقيب لقى عامل مصرعه وصرحت النيابة العامة بدفنه.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بتلقيه بلاغا من المدعو "م ع م" 27 سنة، عامل ومقيم عزبة علاء الدين – الدير دائرة المركز، أنه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل والده الكائن بذات الناحية وبرفقته كل من شقيقه "ع ع م " سن 20 عامل ومقيم ذات الناحية، و"محمود ك ع" 45 سنة، عامل ومقيم كوم الاطرون – دائرة المركز، وأثناء قيام الأخير بالنزول للحفره إنهالت عليه الرمال بداخل الحفرة مما أدى لوفاته فى الحال.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص بمعرفة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تبين أن المنزل محل الواقعه على مساحة 175 متر مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومعروش بالأخشاب، وتبين وجود حفره بصالة المنزل قطرها حوالى 2.5 متر وبعمق حوالى 5 متر .

وكذا وجود أدوات الحفر عبارة عن "سلم - حبل - ماكينة لحام - طلمبة رفع المياه - كوريك - بكرة مثبت عليها حبل – غلق" تم التحفظ عليها.

بسؤال كلاً من شقيق المبلغ المذكور شقيق المتوفى المدعو "محمد ك ع" 55 سنة، مركز طوخ ومقيم كوم الاطرون – دائرة المركز، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10589 إدارى مركز طوخ لسنة 2019م.

 


القليوبية

محكمة طوخ

التنقيب عن الاثار

قرية علاء الدين بالدير

مركز طوخ

مدير امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد تنقيبهم عن الآثار فى طوخ

الخميس، 03 أكتوبر 2019 01:59 ص

نيابة طوخ تصرح بدفن جثة عامل توفى أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الدير

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:15 م

انتشال جثة شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الأثار بطوخ

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 05:46 م

إخلاء منزلين بعد مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار وجارى استخراج جثته بطوخ

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 04:24 م

ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الأثار داخل منزله فى الشرقية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 11:44 ص

صور.. مصرع مواطن أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الدير بالقليوبية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 09:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة