"بنها التعليمية" تفوز بدرع التفوق والتميز فى التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية

حصدت إدارة بنها التعليمية بالقليوبية، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقات الشتوية للتربية الموسيقية فى المرحلة الثانوية.
وتقدم عبدالرحمن فتح الباب، القائم بأعمال مدير عام إدارة بنها التعليمية، بأرق التهانى إلى توجيه التربية الموسيقية، بقيادة ابتسام عبدالرحيم موجه أول التربية الموسيقية وجميع أعضاء التوجيه التربية الموسيقية لما بذلوه من مجهود لإظهار الإدارة بهذا الشكل المشرف وحصولها على المركز الأول.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الشؤون التنفيذية برئاسة محمد رضا، قدم فيها فتح الباب شهادات تقديرية لأعضاء توجيه التربية الموسيقية وذلك تقديرا لجهودهم المضنية فى العمل وتفعيل دور الأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم.
يذكر أن موجه أول الموسيقى بالإدارة، ابتسام عبدالرحيم، كانت قد بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، ووجهت الشكر إلى مدير عام الإدارة عبدالرحمن فتح الباب، لدعمه المستمر والمتواصل للأنشطة، كما وجهت الشكر أيضا لجميع القائمين على هذا النجاح زملاء العمل فى ذات التوجيه.
ومن جانبه أكد فتح الباب، أن الأنشطة تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ﻷنه قيادة واعية ومدركة ﻷهمية الأنشطة الصفية لما لها من أثر إيجابى على نفوس الطلاب وتشجيعهم وإبراز الإبداع لديهم.
تكريم أعضاء إدارة التوجيه الموسيقي ببنها التعليمية 2
تكريم أعضاء إدارة التوجيه الموسيقي ببنها التعليمية
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