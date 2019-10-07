"بنها التعليمية" تفوز بدرع التفوق والتميز فى التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الشؤون التنفيذية برئاسة محمد رضا، قدم فيها فتح الباب شهادات تقديرية لأعضاء توجيه التربية الموسيقية وذلك تقديرا لجهودهم المضنية فى العمل وتفعيل دور الأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم.

يذكر أن موجه أول الموسيقى بالإدارة، ابتسام عبدالرحيم، كانت قد بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، ووجهت الشكر إلى مدير عام الإدارة عبدالرحمن فتح الباب، لدعمه المستمر والمتواصل للأنشطة، كما وجهت الشكر أيضا لجميع القائمين على هذا النجاح زملاء العمل فى ذات التوجيه.

ومن جانبه أكد فتح الباب، أن الأنشطة تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ﻷنه قيادة واعية ومدركة ﻷهمية الأنشطة الصفية لما لها من أثر إيجابى على نفوس الطلاب وتشجيعهم وإبراز الإبداع لديهم.

أعضاء إدارة التوجيه الموسيقي ببنها التعليمية



تكريم أعضاء إدارة التوجيه الموسيقي ببنها التعليمية 2