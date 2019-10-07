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"الوطنية للتأمينات العامة" توافق على زيادة نسبة تملك الأجانب برأس المال لـ 49%

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:06 م
"الوطنية للتأمينات العامة" توافق على زيادة نسبة تملك الأجانب برأس المال لـ 49% بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة، على طرح زيادة نسبة تملك الأجانب فى رأس مال الشركة من 25% إلى 49% على المساهمين، وتم تحديد يوم 29 أكتوبر الجارى لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمصادقة مساهمى الشركة على القرار الخاص بتعديل المادة 7 من النظام الأساسى للشركة فيما يخص نسبة الملكية فى رأس مال الشركة، وذلك بحسب بيانها لبورصة دبى.
 
 
واتجهت شركات مُدرجة ببورصة دبى، في الآونة الأخيرة نحو زيادة ملكية الأجانب في أسهمها في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من التدفقات النقدية الخارجية وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق. 
 
ويسهم زيادة ملكية الأجانب في أسهم الشركات في تعزيز وزيادة وزن الأسواق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية؛ مما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية ويحسن كفاءتها، إلى جانب زيادة زخم التداولات في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع ملحوظ في مستويات السيولة.
 
 
 

بورصة دبى

الوطنية للتأمينات العامة

زيادة تملك الأجانب

اخبار البورصة

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