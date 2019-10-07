الموندو تتوقع فشل تنظيم قطر لمونديال 2022 بعد التنظيم الباهت لألعاب القوى

كتبت- فاطمة شوقى

شنت صحيفة "الموندو" الإسبانية هجوما عنيفًا على قطر بعد فشل بطولة ألعاب القوى التى أقيمت مؤخرا فى الدوحة، وأكدت الصحيفة أن هذه البطولة أثارت الشكوك حول مدى قدرة الإمارة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولفتت الصحيفة فى تقرير لها، إلى أن تنظيم البطولة التى اختتمت فعاليتها أمس الأحد، بعد 10 أيام من منافسات شارك فيها 2000 رياضى من أنحاء العالم، كان كارثيا، فالحرارة الشديدة اثرت بشكل سلبى على التنظيم خاصة خلال المارثون ومسارات السباق الطويل التى أقيمت خارج الملاعب المكيفة، موضحة أن تلك البطولة كانت اختبارا أخيرا لقطر واستعدادها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022،حيث تنبأت بفشله قبل انطلاقه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى،تعرض لانتقادات شديدة بسبب الحشود القليلة التى خرجت فى الدوحة لمشاهدة فعاليات سباق100 متر رجال وسيدات، وبدأت الانتقادات مع سباق الماراثون الافتتاحى للسيدات الذى أقيم على كورنيش الدوحة ولم تكمله سوى 40 عداءة من أصل 68، وشهد انهيار العديد منهن قبل بلوغ خط النهاية واضطرارهن لنيل رعاية طبية، ورأى العديد من الرياضيين أن الظروف المناخية كانت كارثة بالنسبة لهم.