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المتهمان بالاعتداء على شاب فى الجيزة يعترفان باستدراجه وإصابته بحروق

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:00 ص
المتهمان بالاعتداء على شاب فى الجيزة يعترفان باستدراجه وإصابته بحروق حريق_ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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اعترف المتهمان بالاعتداء على شاب فى الجيزة بسبب خلافات بينهم، بالاتهامات المسندة إليهما، وإنهما رصدا المجنى عليه حتى تمكنا من الإيقاع به والاعتداء عليه بالضرب وتسببا فى إصابته بحروق بسبب خلافات بينهم.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد باعتداء عدد من الأشخاص على شاب بالضرب، والتسبب فى إصابته بجروح، وحروق متفرقة بجسده.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث، لهوية اثنين من المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 

 


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