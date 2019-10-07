الكرملين: بوتين يتلقى اتصالات هاتفية دولية لتهنئته بعيد ميلاده الـ67

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ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحتفل اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ67، تلقى عشرات التهاني من رؤساء الدول والحكومات الأجانب.

وأوضح الكرملين - في بيان اليوم الاثنين - أن بوتين تلقى التهنئة شخصيًا عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن الرؤساء ( الأذربيجاني إلهام علييف - البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - التركمانستاني قربان جولي بيردي محمدوف - الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف).

وأشار إلى أن الرئيس الروسي تلقى التهنئة كذلك من رؤساء (قرغيزستان - أوزبكستان - طاجيكستان - صربيا)، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُهنئ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد بعيد ميلاده .