سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

القطرية الألمانية ترفع نسبة تملك الأجانب بالشركة إلى 49% من رأس المال

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:55 م
القطرية الألمانية ترفع نسبة تملك الأجانب بالشركة إلى 49% من رأس المال بورصة قطر- ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت شركة قطر للإيداع المركزى للأوراق المالية، عن تعديل نسبة تملك الأجانب فى الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أى ما يعادل 56.6 مليون سهم.
 
ارتفعت خسائر الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة 21.2% على أساس سنوى، وبلغت خسائر الطبية فى الثلاثة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو السابق 2.63 مليون ريال (727.02 ألف دولار)، مقارنة بـ2.17 مليون ريال (599.9 ألف دولار) فى نفس الفترة من العام السابق.
 
وسجلت الطبية خسائر فى النصف الأول من العام الجارى بقيمة 5.62 مليون ريال، بارتفاع 27.7% عن قيمتها فى الستة الأشهر الأولى من 2018 والبالغة 4.4 مليون ريال.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

القطرية الألمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة