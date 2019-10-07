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الفجل يقوي المناعة ويخلصك من السمنة ويحافظ علي صحة العظام..تناوله يوميا

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:30 م
الفجل يقوي المناعة ويخلصك من السمنة ويحافظ علي صحة العظام..تناوله يوميا الفجل وفوائده على صحتك
فاطمة ياسر

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الفجل يعد من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي ينصح بتناولها بشكل دائم لإمداد الجسم بالفيتامينات التي تحتوي عليها، وخلال التقرير التالي، سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية لتناول الشخص الفجل، وذلك وفقا لموقع "Organicfacts".

يحتوي الفجل علي بعض العناصر الهامة كفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي في الجسم،  كما أنه من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، وهذا يتسبب في التقليل من الإصابة بالسرطان.

من أهم الفوائد التي تحل علي جسم الإنسان بعد تناوله للفجل لفترة طويلة هي التخلص من الوزن الزائد، وهذا الأمر يرجع إلي احتوائه علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية والألياف الكثيرة، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، ولذا عليك تناوله بشكل دائم للحصول علي فوائده.

البوتاسيوم يعد من العناصر المتواجدة في الفجل وهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ضبط نسبة ضغط الدم، وأيضا الحفاظ علي صحة القلب، وتجنب تعرضه لأي مشاكل صحية مختلفة، كالنوبات القلبية أو انسداد الشرايين.

 ويرجع احتواء الفجل علي الألياف إلي تحسين حركة الأمعاء بشكل كبير، ويقلل من فرص الإصابة أو التعرض لأي مشاكل بها كعسر الهضم أو الإمساك أو الإنتفاخ، كما يحتوى علي نسبة عالية من الكالسيوم يجعله من الأطعمة المهمة لصحة العظام والمفاصل والحفاظ عليهم بشكل كبير.

 


الفجل

فوائد الفجل

تعرف علي فوائد الفجل

ما هي أبرز فوائد الفجل

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