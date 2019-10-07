سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

العصعص.. أحد أسباب ألم الظهر فما هو؟

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:00 ص
العصعص.. أحد أسباب ألم الظهر فما هو؟ ألم الظهر-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العصعص أو عظم الذنب، هو آخر عظمة في أسفل العمود الفقرى، ويمكن أن يسبب ألم الظهر إذا أصيب العصعص أو العضلات والأربطة المحيطة، وفقاً لموقع NHS.

 

في معظم الحالات، سوف يتحسن الألم على مدى بضعة أسابيع أو أشهر، ولكن في بعض الأحيان قد يستمر لفترة أطول ويؤثر بشكل كبير على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية.

أعراض ألم العصعص

الأعراض الرئيسية هي الألم في المنطقة أعلى الأرداف.
- ألم حاد معظم الوقت.
- يكون الألم أسوأ عند الجلوس والانتقال من الجلوس إلى الوقوف، والوقوف لفترات طويلة والذهاب للحمام.
- ألم يجعل من الصعب النوم والقيام بالأنشطة اليومية، مثل القيادة أو الانحناء.

علاج الم العصعص

وغالبًا ما يتحسن ألم العصعص من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع، وهناك بعض العلاجات البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل.
لكن يجب الذهاب للطبيب فى الحالات التالية:
انظر طبيبك إذا:
-الألم لا يبدأ في التحسن خلال بضعة أسابيع.
-العلاجات المنزلية البسيطة لا تخفيف الألم.
-ألمك شديد جدا.
-لديك أيضًا نزيف أو ارتفاع في درجة الحرارة أو الألم بعيدًا عن العصعص.
 
 
سيقوم طبيبك بإجراء فحص للتحقق من الأسباب الأكثر خطورة للألم، مثل العدوى أو الكسر.
العلاجات الرئيسية هي:
- العناية الذاتية، مثل تجنب الجلوس لفترات طويلة، واستخدام وسادة العصعص المصممة خصيصًا ووضع عبوات ساخنة أو باردة على أسفل الظهر وارتداء ملابس فضفاضة.
-مسكنات الألم الخالية من الستيرويد مثل الإيبوبروفين.
الأعراض المستمرة التي تدوم أكثر من 8 أسابيع قد تستفيد من:
-تمارين العلاج الطبيعي.
-حقن مضادات الالتهاب ومسكنات الألم في العصعص أو المنطقة المحيطة.
-في عدد قليل من الحالات التي لم تساعد فيها علاجات أخرى، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لمعالجة العصعص، وفي حالات نادرة جدًا قد يلزم إزالة العصعص (استئصال العصعص).
 
 
 

الظهر

الم الظهر

التهاب

الم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة