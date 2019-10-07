العصعص.. أحد أسباب ألم الظهر فما هو؟

كتبت فاطمة خليل

العصعص أو عظم الذنب، هو آخر عظمة في أسفل العمود الفقرى، ويمكن أن يسبب ألم الظهر إذا أصيب العصعص أو العضلات والأربطة المحيطة، وفقاً لموقع NHS.

في معظم الحالات، سوف يتحسن الألم على مدى بضعة أسابيع أو أشهر، ولكن في بعض الأحيان قد يستمر لفترة أطول ويؤثر بشكل كبير على قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية. أعراض ألم العصعص الأعراض الرئيسية هي الألم في المنطقة أعلى الأرداف. الأعراض الرئيسية هي الألم في المنطقة أعلى الأرداف.

- ألم حاد معظم الوقت.

- يكون الألم أسوأ عند الجلوس والانتقال من الجلوس إلى الوقوف، والوقوف لفترات طويلة والذهاب للحمام.

- ألم يجعل من الصعب النوم والقيام بالأنشطة اليومية، مثل القيادة أو الانحناء.



علاج الم العصعص وغالبًا ما يتحسن ألم العصعص من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع، وهناك بعض العلاجات البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل. وغالبًا ما يتحسن ألم العصعص من تلقاء نفسه بعد بضعة أسابيع، وهناك بعض العلاجات البسيطة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

لكن يجب الذهاب للطبيب فى الحالات التالية:

انظر طبيبك إذا:

-الألم لا يبدأ في التحسن خلال بضعة أسابيع.

-العلاجات المنزلية البسيطة لا تخفيف الألم.

-ألمك شديد جدا.

-لديك أيضًا نزيف أو ارتفاع في درجة الحرارة أو الألم بعيدًا عن العصعص.

سيقوم طبيبك بإجراء فحص للتحقق من الأسباب الأكثر خطورة للألم، مثل العدوى أو الكسر.

العلاجات الرئيسية هي:

- العناية الذاتية، مثل تجنب الجلوس لفترات طويلة، واستخدام وسادة العصعص المصممة خصيصًا ووضع عبوات ساخنة أو باردة على أسفل الظهر وارتداء ملابس فضفاضة.

-مسكنات الألم الخالية من الستيرويد مثل الإيبوبروفين.

الأعراض المستمرة التي تدوم أكثر من 8 أسابيع قد تستفيد من:

-تمارين العلاج الطبيعي.

-حقن مضادات الالتهاب ومسكنات الألم في العصعص أو المنطقة المحيطة.

-في عدد قليل من الحالات التي لم تساعد فيها علاجات أخرى، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لمعالجة العصعص، وفي حالات نادرة جدًا قد يلزم إزالة العصعص (استئصال العصعص).