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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية يشكل لجان لمتابعة أنشطة الهيئات الشبابية والرياضية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:59 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية يشكل لجان لمتابعة أنشطة الهيئات الشبابية والرياضية النادى النوبى
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن تشكيل لجان للمتابعة والقيام بجولات تفقدية مفاجئة للهيئات الشبابية والرياضية، وذلك للوقوف على كافة المستجدات بتلك المنشآت، ولضمان استمرارية العمل داخل مراكز الشباب، والأندية وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها.

وأشار بيان صادر من مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، إلى أن اللجنة قامت بالعديد من المتابعات والجولات الميدانيه المفاجئة، والتى كانت تجوب مراكز الشباب والأندية بمحافظة الإسكندرية، لضمان انتظام العمل بها والوقوف على كافة المستجدات بها وتذليل كافة العقبات، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى مراكز الشباب والأندية فى مختلف المجالات.

وشكلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف كيل الوزارة، لجنة متابعة من فرع وسط، حيث قامت اللجنه بمتابعة كافة السجلات وبحث كافة المستجدات بالنادى النوبى التابع لفرع وسط.

كما ناقشت مع مسئولى النادى إمكانية تطوير الأنشطة المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية لجذب المزيد من الأعضاء من مختلف الأعمار، بما يضمن شغل واستثمار أوقات فراغ الشباب والبراعم بما هو نافع ومفيد.

كما ناقشت اللجنة بعض الأمور المتعلقة بتطوير الخدمات الاجتماعيه للأسر السكندرية لضمان مشاركة الأسر بالأندية الشعبية، بما يحقق التعارف والتواصل ويعزز قيم الانتماء والمواطنة.

 

 

 


الاسكندرية

الشباب و الرياضة

النادى النوبى

مراكز الشباب

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