سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

الشارقة للاستثمار بالإمارات تفتح "واحة البداير" السياحية أمام الزوار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:39 ص
الشارقة للاستثمار بالإمارات تفتح "واحة البداير" السياحية أمام الزوار واحة البداير
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق عن فتح أبواب "واحة البداير" المشروع السياحى الفاخر أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة فى الواحة التى تديرها العلامة التجارية العالمية "مسك من شذا".

وتعتبر واحة البداير أول مشروع سياحى من نوعه فى دولة الإمارات حيث يتفرد بتصاميمه المستوحاة من التراث الإماراتى ويضم غرف فندقية وخيام فاخرة فى قلب صحراء البداير التى تعتبر واحدة من أشهر المناطق الصحراوية الساحرة فى الدولة ومنطقة الخليج ويقدم تجربة سياحية بيئية متميزة.

ويتكون المشروع الذى بلغت تكلفته نحو 60 مليون درهم، من 21 غرفة و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع أسرّة منفردة، و10 غرف فاخرة مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتى نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم.

وكانت /شروق/ قد كشفت فى العام 2017 عن نيتها إطلاق ثلاثة مشاريع تنتمى إلى فئة السياحة البيئية والتراثية بتكلفة 130 مليون درهم وهي: نزل الرفراف فى مشروع كلباء ونزل الفاية فى مليحة وواحة البداير فى صحراء البداير حيث أعلنت فى حينها أنه سيتم افتتاح المشاريع الثلاثة فى العام الحالى 2019.

ومع افتتاح واحة البداير، تكون شروق، قد استكملت المشاريع الثلاثة التى تنضوى تحت مظلة "الشارقة للضيافة" التابعة للهيئة وتدار جميعها من قبل العلامة التجارية ذاتها "مسك من شذا".

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذى لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ أن واحة البداير، التى تشكل قرية متكاملة فى وسط الصحراء الهادئة، تضاف إلى المشهد الجمالى السياحى والبيئى فى إمارة الشارقة..مشيرا إلى أن الواحة تمثل رافعة مهمة للارتقاء بواقع السياحة البيئية فى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، والحفاظ على الحياة البرية عبر تسليط الضوء على أهميتها فى تعزيز الاستثمار والبناء والتطوير.

وأوضح السركال أن رؤية /شروق/ تترجم من خلال المشاريع السياحية غير التقليدية، مفهوم الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير خيارات متعددة أمام المواطنين والزوار لتمضية أوقات هادئة وممتعة وسط الطبيعة بوجود جميع وسائل الترفيه والراحة، وقال: "تعكس مشاريعنا فى /شروق/ نجاح الإمارة فى تقديم ثقافة المنطقة وتراثها إلى السياح من مختلف دول العالم وتعريفهم بتاريخ الشعب الإماراتى وعاداته وجمال الطبيعة فى الإمارات، بما يسهم فى دعم "رؤية الشارقة 2021" التى أطلقتها هيئة الإنماء التجارى والسياحى بالإمارة بهدف استقطاب عشرة ملايين سائح إلى الشارقة."

 

 


الشارقة للاستثمار

الإمارات

أخبار الامارات

واحة البداير السياحية

السياحة فى الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر 2017

الخميس، 21 سبتمبر 2017 01:00 ص

"عمران للتطوير" تطلق 3 مشاريع عقارية فى الشارقة باستثمارات 2.47 مليار درهم

الثلاثاء، 21 مارس 2017 03:05 م

خبراء الاقتصاد يستعرضون جوانب القوة الاقتصادية بمنتدى الشارقة للاستثمار

الأحد، 28 أغسطس 2016 04:26 م

مشاركة فعالة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير فى معرض دبى

الإثنين، 11 مايو 2015 06:00 ص

إطلاق "تلال العقارية" فى إمارة الشارقة لاستثمار وتطوير المشروعات

الأحد، 19 أكتوبر 2014 12:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

4 أسباب وراء تعديل قانون "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"

4 أسباب وراء تعديل قانون "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة