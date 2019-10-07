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الزراعة: معمل تشخيص الأمراض النباتية يزيد وعى المزارعين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:33 م
الزراعة: معمل تشخيص الأمراض النباتية يزيد وعى المزارعين وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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قالت  وزارة  الزراعة  واستصلاح الأراضى، إن معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية،  يعمل على زيادة الوعى بين المزارعين لتقديم  المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الامراض النباتية، وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعى بين العاملين فى القطاع الزراعى، من خلال عقد الدورات التدريبية التى تهتم بتوصيل كل ماهو جديد فى مجال الامراض النباتية وتشخيصها.

وأضافت وزارة الزراعة، أن المعمل يصدر نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حال ظهور امراض جديدة، حيث تتضمن النشرات طرق الوقاية والعلاج، لافتا إلى أنه من أولويات المعمل  ايضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين  لمساعدتهم فى التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على  المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة انتاجية القطاع الزراعى ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة و الكمية، حيث يضم المعمل  الصوب التابعة له  والتي تقوم بانتاج شتلات الزيتون والموالح والعنب والمانجو، الخالية من الفيروسات، وطرق ومراحل الانتاج المختلفة.

 جاء ذلك خلال تفقد وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم وكيل المركز، معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والأنشطة التى يقوم بها، وعرض الدكتور أحمد شلبى، مدير المعمل، مهام المعمل والتى تتركز فى  استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة  بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن  المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة و الحد من انتشار الأمراض.

 


البحوث الزراعية

الامراض النباتية

معمل سمارت لاب

القطاع الزراعى

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