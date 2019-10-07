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الزراعة: حرث وتسوية بالليزر لـ 160 ألف فدان وتطهير 4000 كيلو متر مساقى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:58 م
الزراعة: حرث وتسوية بالليزر لـ 160 ألف فدان وتطهير 4000 كيلو متر مساقى أراضى زراعية
كتب عز النوبى

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قال  الدكتور سعيد حماد،  رئيس جهاز تحسين الاراضى، إنه تم البدء   فى الخطة السنوية الجديدة لموسم   الزراعات الشتوية ، لعمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر ، حسب طلب المزارعين،   وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمساقى.

وكشف تقرير  جهاز تحسين الاراضى، الذى حصل لـ" اليوم السابع "، على نسخه  ، أنه من  المستهدف حرث التربة لـ110 ألف فدان، والتسوية بالليزر 50 ألف فدان بمحافظات الجمهورية، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع ، والمجارى المائية والمساقى باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية بمساحات تبلغ 300 ألف فدان، تعادل 4000 كيلو متر، كما يتم معالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائية اللازمة.

 وأكد تقرير  تحسين الاراضى، أنه تم تجهيز جميع المعدات حيث تشمل الخطة  تطهير   المجارى المائية باستخدام الحفارات،وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، موضحا  أن الخطة تشمل  تنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها  قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات  الموجهة بأشعة الليزر ، وتطهير المساقى والمرواى .

 


الزراعات الشتوية

جهاز تحسين الاراضى

حرث التربة

الجرارات الزراعية

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