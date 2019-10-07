سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأمريكى يجرى تدريبات عسكرية فى أوروبا بمشاركة 20 ألف جندى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:51 م
الجيش الأمريكى يجرى تدريبات عسكرية فى أوروبا بمشاركة 20 ألف جندى عناصر الجيش الامريكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 أعلن الجيش الأمريكي استعداده لمناورات خلال العام المقبل في أوروبا بمشاركة 20 ألف جندي، وذلك في تدريبات هي الأكبر من نوعها منذ أكثر من 25 عامًا.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن القيادة العسكرية الأمريكية الأوروبية قولها اليوم الاثنين إن مناورات "ديفيندير 2020" ستجري في الفترة ما بين شهر أبريل إلى مايو من العام المقبل.
 
وأضافت الشبكة أن هدف المناورات هو تقديم الدعم لعمليات حلف شمال الأطلنطي "الناتو" الرامية إلى "بناء الاستعداد داخل التحالف وردع الأعداء المحتملين".
 
وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن 18 دولة من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات في 10 دول، من بينها ألمانيا، بولندا، لاتفيا، وجورجيا، مشيرة إلى أن 9 آلاف جندي أمريكي متمركزين بالفعل في أوروبا سيشاركون فيها إلى جانب 8 آلاف جندي أوروبي.
 
وشدد الجيش الأمريكي على أن التدريبات "تؤكد على أن التزام الولايات المتحدة للناتو والدفاع عن أوروبا لا يزال صلبًا".

الجيش الأمريكي

أوروبا

مناورات ديفيندير 2020

القيادة العسكرية الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة