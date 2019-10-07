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التموين تتعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:40 م
التموين تتعاقد على شراء السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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عقدت لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماعًا، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية وكذلك البطاقات التموينية وكذلك من خلال  منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال اللجنة المشكلة  بفحص كافة العروض المقدمة مِن قبل الشركات والموردين، على أن يتم اختيار أفضل العروض وبالأسعار المناسبة حيث يتم طرح المنتجات بمنافذ وزارة التموين بسعر مخفض من 15 إلى 25%.

وكانت  شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين قد قامت  بطرح ممنتج زيت طعام من بذرة القطن على الجودة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بسعر 17 جنيها للتر  بجانب أيضا توفير كميات كبيرة من زيت الطعام  لطرحة على بطاقات التموين فى مختلف المحافظات من خلال بقالين التموين ومنافذ شركتى الجملة.



 


التموين

السلع الغذائية

المواطنين

اسعار السلع

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