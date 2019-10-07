التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تراجع باستمرار قيد الطلبة المقيدين بالمدارس الدولية بجميع أنواعها سواء فى الأمريكان دبلومة أو الشهادات" الكندية أو الفرنسية والألمانية والبريطانية والـ" ib".

وقالت مصادر مسئولة، إن المراجعة تتم بشكل دورى ومستمر حرصا على مبدأ نزاهة النتائج والشهادات المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

وأوضحت المصادر، أن التعليم الخاص فى الوزارة عقد أكثر من 100 لجنة من اللجان التى تختص بفحص شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة خلال الفترة الماضية لابداء الرأى فى ما يتعلق بالموضوعات التى تخص المدارس سواء مخالفات وتجاوزات، أو مطالب تخص هذه المدارس، مشددة على أن هذه اللجان وافقت فى جلسات لها على وضع بعض المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة لوجود مخالفات.