سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:01 م
التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارة المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، قائلة: لابد أن تكون هناك مواصفات لمن يعمل معلما، إضافة إلى منحه رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين فى المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية.
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للعمل كمعلم، وعلى كل من يرغب أن يضع أوراقه وسيتم الاستعانة به حينما تحتاج إليه الوزارة، مؤكدة أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب فى العمل بمهمة التدريس وجميع الخطوات تتم بشكل إلكترونى، وهذه البوابة أيضا يتم فيها إتاحة العمل للمتطوعين للعمل فى التربية والتعليم.
 
وشددت الوزارة على أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات، مشددة على أن نسبة العجز 320 ألف.

 


التربية والتعليم

عجز المعلمين

مسابقة تعيينات جديدة فى التربية والتعليم

التعاقد مع معلمين

تعيينات المدرسين

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للإعلان عن حلول سد العجز فى المعلمين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:57 ص

نائب وزير التعليم: المدارس الفنية أصبحت أكثر انضباطا بعد تطبيق التربية العسكرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:05 ص

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 ص

التعليم تضع مواصفات الورقة الامتحانية قبل عقد الاختبارات.. وتؤكد: الأسئلة ستخدم الفهم والمهارة وتبعد عن الحفظ والتلقين.. الموجهون الأوائل ومديرو العموم يحددون شكل المطلوبات وتسليم المواصفة لمستشارى المواد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة