التعليم: بعض المعلمين المفصولين هاربين خارج مصر وحاصلين على أحكام إعدام

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض الذين تم فصلهم حاصلين على أحكام أعدام كبيرة، وهاربين خارج مصر وللأسف كان يتم تجديد الإجازات لهم من قبل البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل قرار فصلهم.

وكانت الوزارة أعلنت فصل 1070 معلما لديهم أفكار متطرفة ولا يصلحون للعمل فى التربية والتعليم والتعليم الفنى.