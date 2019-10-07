"البنتاجون": امريكا لا تؤيد العملية التركية المرتقبة فى سوريا ولن تدعمها

رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأمريكي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في بيان وزارة الدفاع أوضحت لتركيا، مثلما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا، القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أي عملية من هذا النوع أو تشارك فيها.

وأضاف هوفمان أن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي أبلغا نظيريهما التركيين بأن التحرك الأحادي سيشكل خطرا على تركيا.