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الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بدأ من الغد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:35 م
الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان بدأ من الغد
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من الغد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا القرار ، يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ،  وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات، بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التقى اليوم، رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية سعد الحريري،  العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

 
وتناول الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلاً عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور.

 


لبنان

الامارات

الخارجية اللبنانية

الحكومة اللبنانية

خالد بالهول

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