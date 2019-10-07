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الإمارات تستضيف الدورة 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص
الإمارات تستضيف الدورة 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
كتب وكالات

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استضافت دولة الإمارات الاجتماع الـ 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بحضور وزراء الإسكان والتعمير العرب و فيكتور كيسوب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة وذلك بالتزامن مع انعقاد الدور الثالثة للمنتدى الوزارى العربى للإسكان والتنمية الحضرية يومى الإثنين والثلاثاء 7-8 أكتوبر، بحسب "وام".

وافتتحت أعمال الجلسة الوزارية بتسلم دولة الإمارات رئاسة المجلس للدورة المقبلة 2019 – 2020 من مملكة البحرين .. كما تمت مناقشة أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان والتنمية الحضرية فى المنطقة العربية فضلا عن آلية تحفيز الجهود نحو التعاون المشترك بين الدول العربية للنهوض بذلك القطاع إلى جانب تبادل الخبرات.

و ناقش الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع الإسكان أبرزها مؤتمر الإسكان العربى والاحتفال بيوم الإسكان العربى وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمستجدات بشأن الموقع الإلكترونى للمجلس وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس كذلك آليات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنتدى الوزارى العربى للإسكان والتنمية الحضرية والتعاون العربى مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية فى مجال الإسكان والتعمير ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وكذلك التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة إلى جانب موضوعات تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة فى مجال الإسكان وغيرها من الموضوعات الحيوية التى تخدم قطاع الإسكان.

وقال  المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان فى مملكة البحرين:" أنقل لكم تحيات مملكة البحرين قيادة وشعبا كما أتقدم بجزيل الشكر لدولة الإمارات على حسن الضيافة متطلعين إلى نجاح اللقاء ما يساهم فى تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاسكان والتنمية الحضرية".

وأضاف الحمر:" تشرفنا باستضافة أعمال مؤتمر الإسكان الخامس ومناقشة القضايا ذات الاهتمام حيث شهدت جلسات المؤتمر نقاشات متميزة من قبل نخبة من المتخصصين" لافتا إلى أن التوصيات التى خرج بها المؤتمر دعمت التوجه المستقبلى للإسكان والتنمية الحضرية كما قال:" تتواصل  فى دولة الامارات النقاشات المتميزة ضمن المنتدى الوزارى العربى الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذى سيناقش موضوعات تثرى الاستراتيجيات العربية فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية الأمر الذى يساهم فى وضع خطط متوسطة وطويلة".

وتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات ممثلة فى وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على حسن الضيافة والاستقبال.

من جانبه رحب   الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمى وزير تطوير البنية التحتية بأصحاب ال الوزراء والوفود المشاركة بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتـدى الـوزارى العربـى الثالـث للإسـكان والتنميـة الحضريـة وقال :" فى عام 1975 عقد وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعهم الأول فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسرنى وبعد 44 عاماً أن أرحب بكم فى بلدكم الثانى متمنياً لكم إقامة طيبة ..كما أتمنى أن تثمر الاجتماعات مخرجات قادرة على تحقيق التغير الإيجابى فى مجال تطوير قطاعى الإسكان والتنمية الحضرية اللذين يمثلان أساساً للتنمية الشاملة بمختلف محاورها وداعما رئيسيا لل وجودة الحياة وأود كذلك التوجه بجزيل الشكر إلى  الوزراء لتلبيتهم الدعوة.

وأضاف:" يعد اجتماعنا  والمنتـدى الوزارى العربى الثالث للإسكان والتنمية الحضرية مكوًنـا أساسـًيا لإعــداد أجنــدة عربيــة متكاملــة لدعــم اتجــاه المنطقــة فــى تطويــر رؤيــة مشــتركة وتعزيــز الشــراكات وســبل التعـاون لتحقيـق تنميـة مسـتدامة لمسـتقبل عربـى أفضـل حيـث يمثـل الإسـكان والتنميـة الحضريـة الموضوعيـن الرئيسـيين اللذيـن سـيركز عليهمـا المنتـدى باعتبارهمـا مـن المجـالات الهامـة التـى تخـدم تطلعـات المواطـن العربـى الحريـص علـى المسـتقبل وتحقـق نمـًوا وتطـوًرا شـاملاً فـى مختلـف مجـالات الحيـاة وكذلـك دورهمـا فـى تحقيـق ال ورفـع مسـتوى المعيشـة لمجتمعاتنـا." وأكد معاليه أن دولـة الإمـارات وقيادتهـا الحكيمـة تهتم اهتمامـا بالغـا باسـتضافة المنتـدى الـوزارى العربـى الثالـث للإسـكان والتنميـة الحضريـة والاجتماعات المصاحبة له".

ولفت إلى أن قطاع الإسكان فى دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل أحد أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام القيادة الرشيدة نظرا لدوره فى تحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى ودعم منظومة ال لمواطنى دولة الإمارات.

 

 


الإمارات

أخبار الإمارات

الدورة 36

مجلس وزراء الإسكان والتعمير

دبى

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