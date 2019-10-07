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الإمارات تترأس اجتماع فريق عمل المجلس المعنى بحماية الأطفال على الإنترنت

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:15 م
الإمارات تترأس اجتماع فريق عمل المجلس المعنى بحماية الأطفال على الإنترنت حماية الأطفال على الإنترنت
وكالات

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ترأست دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاجتماع السنوي لفريق عمل المجلس المعني، بحماية الأطفال على الإنترنت في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، وذلك ضمن مشاركتها في الاجتماعات السنوية، لفرق عمل المجلس ومجموعات الخبراء بالاتحاد الدولي الاتصالات.

وشهد الاجتماع السنوي، لفريق عمل المجلس المعني بحماية الأطفال على الإنترنت، والذي ترأسه المهندس عبد العزيز الزرعوني، من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مناقشة خطة تطوير الأدلة الإرشادية العالمية، لحماية الأطفال على الإنترنت، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل الطرق لبناء برامج فعالة، ومؤثرة لتوعية الأطفال، وأولياء أمورهم حول المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا وسبل التعامل الآمن معها.

وشاركت الدولة في عدد من الاجتماعات الفرعية للمجلس منها، أعمال فريق العمل التابع للمجلس، والمعني بالموارد المالية والبشرية، وأعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت، وأعمال فريق عمل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واجتماع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة واجتماع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن ترؤس الدولة لهذا الاجتماع يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الإمارات في المحافل الدولية والثقة التي تحظى بها من قبل دول العالم كما يؤكد على الدورالريادي الذي تقوم به الدولة في تحقيق سلامة الأفراد والمجتمعات على الشبكة المعلوماتية بما يؤدي إلى تعزيز السعادة والرخاء، والأمن في كافة دولة العالم، وتصنف دولة الإمارات اليوم، كواحدة من أكثر دول العالم أماناً وهي بترأسها لفريق عمل المجلس المعني بحماية الأطفال على الإنترنت تساهم في تعميم تجربتها الناجحة في هذا المجال وصولاً إلى فضاء رقمي آمن يسمح للأطفال واليافعين بتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية في بيئة آمنة.

وأضاف، أن المشاركة الفاعلة للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات تندرج ضمن انفتاح الدولة على القضايا العالمية التي تهم الإنسان في كل مكان وتنعكس إيجاباً على مسيرة الدولة نحو الريادة في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع الاتصالات باعتباره أحد أهم القطاعات في عالم اليوم،  ومن خلال مشاركتنا في فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات نعمل على تسريع الوصول إلى قرارات تخدم مصلحة الدولة، ودول المنطقة وتسهم في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتأتي أهمية هذه الاجتماعات من كونها تساهم في سن القوانين والاستراتيجيات ذات الصلة فضلاً عن إيصال صوت الدولة إلى العالم في أمور مهمة من بينها حماية الأطفال على الإنترنت.


الإمارات

قطاع الاتصالات

حماية الأطفال على الإنترنت

الاتحاد الدولي للاتصالات

المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات

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