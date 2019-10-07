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الأرجنتين تؤجل شراء مقاتلات "ميج 29" من روسيا بسبب الانتخابات المقبلة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:20 ص
الأرجنتين تؤجل شراء مقاتلات "ميج 29" من روسيا بسبب الانتخابات المقبلة مقاتلة ميج 29
أ ش أ

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أرجأت الأرجنتين مسألة شراء مقاتلات روسية من طراز "ميج 29 "، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى نهاية هذا الشهر.
وقال نائب رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكرى، أناتولي بونتشوك، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية :"أمامهم انتخابات فلذلك من السابق لأوانه التحدث عن تقدم [بمسألة شراء المقاتلات]..لقد أعربوا عن اهتمامهم حتى الآن. وتوقفوا عن المضي قدما كونهم يدركون أن اتفاقيات اليوم قد لا تنفذ في وقت لاحق، وهذا منطقي تمامًا".
ورد بونتشوك بإيجابية على سؤال يتعلق بمسألة ما إذا كان سيكون هناك أي تفاصيل محددة بشأن هذه المسألة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الأرجنتين أواخر أكتوبر الجاري، مضيفا أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.
وكانت الأرجنتين قد أرسلت طلب شراء أكثر من 15 طائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" من روسيا، بدورها سلمت موسكو عرضا تجاريا لبوينس آيرس.


روسيا

الأرجنتين

مقاتلات ميج 29

الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

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