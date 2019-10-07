اعرف الترتيب الزمنى للهجوم على السجون عقب "اقتحام الحدود" من حيثيات الأحكام

كتب إيهاب المهندس

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

وخلال التحقيقات التى أجرتها المحكمة والنيابة وسماع أقوال الشهود تبين هجوم عناصر حماس والعناصر البدوية بمساعدة الإخوان على العديد من المنشآت الحكومية، وعقب تسلل العناصر توجهت للسجون لتهريب عناصرها بالسجون.

وبناء على المخطط الإجرامى وخيانة الوطن بين قيادات الإخوان بمصر وعناصر حماس والعناصر البدوية لإحداث الفوضى توجهت مجموعات من المقتحمين للسجون ونعرض الترتيب الزمنى لاقتحام السجون: ـ

فى ظهر يوم 29 يناير 2011، تم اقتحام منطقة سجون أبو زعبل وتضم أربع سجون وهم ليمان أبو زعبل "1"، وليمان أبو زعبل "2"، وسجن شديد الحراسة والسجن العسكرى.

وفيما اقتحمت العناصر سجن وادى النطرون يوم السبت 29 يناير ليلا وتضم ليمان "430"، وليمان "440"، وملحق وادى النطرون، ثم اقتحام السجن الصحراوى فجر 30 يناير، وعصر يوم 30 يناير تم اقتحام سجن المرج.