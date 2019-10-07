اعرف إزاي تتخطى مشاكل السمنة مع "دايت أون لاين"..الدكتور رامي عطية يوضح

تقرير خاص

قد يواجه مريض السمنة العديد من العقبات والمشاكل أثناء خسارة وزنه، قد تجعله تلك العقبات يتراجع عن مشواره في إنقاص وزنه سريعاً.

الدكتور رامي عطية أخصائي التغذية العلاجية، ومديرالفريق الطبي بمنظومة "دايت أون لاين"، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد، يوضح كيف لمريض السمنة أن يتخطى كل العقبات التي قد يقابلها أثناء خسارة وزنه مع منظومة "دايت أون لاين".

وأوضح الدكتور رامي عطية في حديثه لـ "اليوم السابع" إن منظومة دايت اون لاين متكاملة، ليس الهدف منها بيع الأدوية أوتسويقها، لكن الهدف منها أن تجد طبيب التغذية مثل الصديق المرافق لك طوال رحلتك في خسارة وزنك، وسيكون هذا الطبيب متواصل مع المريض بشكل مستمر.

وأشار إلي إن منظومة دايت اون لاين مقسمة إلي عدة أقسام لعل أولها النظام الغذائي أو الدايت الذي يتبعه المريض، والذي يتم وضعه خصيصاً وفقاً للحالة الصحية له، والذي يتناسب مع طبيعة جسمه حتى يحقق الهدف المرجو من خسارة الوزن.

4 مميزات لـ دايت اون لاين تجعل المريض يتخطى اي عقبات

وأكد إن النظام الغذائي الذي يتبعه المريض في منظومة دايت اون لاين ليس به حرمان من الطعام فقط تنظيم لنوعية الطعام الذي يأخذها المريض، ويأخذ المريض فطاروغذاء وعشاء بتحديد مواعيد للثلاث وجبات، وهناك سناك يتم تناوله كل ساعة بعد الوجبات الرئيسية، فلا يشعرالمريض بالجوع، وهناك أيضا النظام الدوائي فهو يعتبرعامل مساعد وضروري جدا في إنقاص الوزن مع النظام الغذائي ولا يمكن الاستغناء عنه تماماً.



4 اقسام لمنظومة دايت اون لاين

وكشف الدكتور رامي عطية إن هناك طبيب مختص يتابع مع المريض، حتى الكول سنترالموجودين على مدار 24 ساعة جميعهم اخصائي تغذية، حتى يستطيع أن يفيدك ويعطيك المعلومة الصحيحة، وعن طريق تلك الخدمة المميزة يستطيع المريض إذا واجهه أي عقبة أو مشكلة أثناء رحلته في خسارة وزن أن يرجع إلي الطبيب المختص أو خدمة الكول سنتر والمتوافرة طوال أيام الاسبوع وعلى مدار 24 ساعة دون انقطاع.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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