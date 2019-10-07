استعجال تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته كيلو و400 جرام هيروين بالمطرية

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة المطرية، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل، بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت كيلو و400 جرام، بالإضافة إلى ضبط سلاح نارى، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات، تفيد بقيام عاطل مطلوب للتنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس، باتخاذ دائرة القسم له مكانا لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت المعلومات الواردة، حيث تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام- مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وأرشد عن مسكن آخر خاص به بدائرة قسم شرطة المرج، اتخذ منه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، ومزاولة تجارته الغير مشروعة، حيث ضبط بداخله (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،400 كيلو جرام- بندقية خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار- ميزان حساس).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.