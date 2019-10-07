استطلاع: ربع الكنديين يعتقدون أن ترودو يستحق ولاية ثانية

أ ش أ

كشف استطلاع للرأي اليوم الإثنين أن ربع الكنديين فقط يؤمنون أن رئيس الوزراء، جستن ترودو، وحزبه الليبرالي يستحق اعادة الإنتخابات في إنتخابات 21 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك كأنباء سيئة لزعيم الحزب الليبرالي الذي يستعد لأكبر مناظرة انتخابية في وقت لاحق اليوم بجانب قادة الأحزاب السياسية الأخرى.

جاء ذلك في استطلاع جرى لصالح صحيفة "تورونتو صن"، والذي أشار إلى أن المزيد من الناخبين يرغبون في تغيير الحكومة. وقال 55% إن الوقت قد حان للتغيير مقارنة بـ 25% ممن أشاروا إلى ترودو وأن الليبراليين قاموا بعمل جيد.

ويأتي هذا الرقم أقل بكثير من النسبة المئوية للجمهور الذي يقول إنه من المرجح أن يدلي بصوته لليبراليين خلال أسبوعين. وهو رقم مثير للقلق بالنسبة لليبراليين، كما يقول خبراء الاقتراع ، لأنه يتحدث إلى قاعدة ناخبين أقل حماسا.

وبين الرجال، قال 59% إن الوقت قد حان للتغيير بينما قال 24% إن ترودو يستحق إعادة انتخابه. وبين النساء، 51% فقط يقولون إنه حان الوقت للتغيير و 26% يقولون إنه يستحق فترة أخرى.