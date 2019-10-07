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استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح خطيرة اصيب بها خلال مسيرة سلمية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:33 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح خطيرة اصيب بها خلال مسيرة سلمية أرشيفية
وكالات

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استشهد شاب فلسطينى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أشهر، شمال القطاع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أفادت وكالة الانباء الفلسطينية، باستشهاد الشاب حجازى 21 عاما، متأثراً بجروحه الخطيرة التي كان أصيب بها في فبراير الماضي لدى مشاركته في مسيرة سلمية شرق بلدة جباليا.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية الاسبوعية، التي تنطلق كل يوم جمعة بالمناطق الحدودية شرق القطاع، بإطلاق الرصاص الحي صوبهم والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.


استشهاد فلسطينى

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

اخبار فلسطين

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