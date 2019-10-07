ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحا 51.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5720.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 66.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6232 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 130.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5715 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17%، تليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.84%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.15%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.24%.