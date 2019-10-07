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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:50 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحا 51.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5720.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 66.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6232 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% رابحاً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 130.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتى عبر 5715 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%.
 
وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17%، تليه شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.84%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.15%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.24%.
 
 

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