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إذا شعرت بالقىء.. أطعمة لتهدئة بطنك أبرزها الموز

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:00 ص
إذا شعرت بالقىء.. أطعمة لتهدئة بطنك أبرزها الموز القىء مزعج للأمعاء
فاطمة ياسر

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بعد تناول بعض الأطعمة أو عند القيام ببعض الأفعال يشعر الشخص بالرغبة الملحة في القيء، ويكون السبب الرئيسي لهذا الأمر هو وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، ويجب توخي الحذر تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأطعمة التي تعمل علي تهدئة بطنك عند الشعور أو الرغبة في القيء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-الموز، يحتوى علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان ومنها البوتاسيوم الذي يساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالتقلصات المعدة، ولذا عند الرغبة في القيء تناول ثمرة من الموز.

-طبق الشوربة: يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ويعمل علي تهدئة الشعور بالغثيان، ولذا عليك تناول طبق من الشوربة لتهدئة المعدة وإمداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها.

-البطاطس تعد من الأطعمة الغنية بالنشويات، التي تعمل على تحسن حركة الأمعاء بشكل كبير، ولذا عليك تناولها مسلوقة، وبدون إضافة أي بهارات عليها.

-الماء من المشروبات الهامة لصحة الشخص الذي يعاني من القيء، لذا فتناولك لها يحمي جسمك من الجفاف، ويزيد من شعورك بالراحة لأنها تزيد من حركة الأمعاء وتقلل فرص الشعور بالقيء.

-الخبز المحمص يعد من الأطعمة التي تقلل من الشعور بالرغبة في القيء، ولذا يمكنك تناول قطعة من الخبز المضاف إليه الجبن قليل الدسم.

-ابتعد قدر المستطاع عن تناول الخضروات الورقية والفواكه لأنها تزيد من شعورك بالقيء.

 


القيء

اطعمة تحد الشعور بالقيء

للحد من الشعور بالقيء

اطعمة تهديء الشعور بالقيء

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