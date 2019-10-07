سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل المتهمين باختطاف طفلة فى الأميرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:06 م
إخلاء سبيل المتهمين باختطاف طفلة فى الأميرية كلابش،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الأميرية، بإخلاء سبيل المتهمين باختطاف طفلة من أمام مدرسة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.
 
وكان العقيد هيثم فؤاد مأمور قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سيدة منقبة باختطاف طفلة داخل توك توك من أمام مدرسة ابن رشد للبنات، وانتقل المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين تجمع أولياء الأمور أمام المدرسة عقب سماع اختطاف طفلة، وتبين أن الطفلة المختطفة تبلغ من العمر 10 سنوات، وبتفريغ الكاميرات تبين قيام سيدة منقبة بخطف الطفلة داخل توك توك وفرت هاربة، وتشكّل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.
 
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أسرة الطفلة ليتهموا شخصا آخر له دين عندهم حتى يتنازل عنه، وإخفاء الطفلة لدى ابنة خالة والدتها بمنطقة السلام.
 
وبتقنين الإجراءات توجهت مأمورية بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم الأميرية، والقورة المرافقة له، إلى منطقة السلام وتم ضبط نجلة خالة الطفلة، وعثروا على الطفلة.
 
كما تمكن رجال المباحث من ضبط والدى الطفلة و4 آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

إخلاء سبيل

خطف طفلة

أمام مدرسة

شبه جنائية

قسم الأميرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة