إخلاء سبيل المتهمين باختطاف طفلة فى الأميرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأميرية، بإخلاء سبيل المتهمين باختطاف طفلة من أمام مدرسة، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وكان العقيد هيثم فؤاد مأمور قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سيدة منقبة باختطاف طفلة داخل توك توك من أمام مدرسة ابن رشد للبنات، وانتقل المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تجمع أولياء الأمور أمام المدرسة عقب سماع اختطاف طفلة، وتبين أن الطفلة المختطفة تبلغ من العمر 10 سنوات، وبتفريغ الكاميرات تبين قيام سيدة منقبة بخطف الطفلة داخل توك توك وفرت هاربة، وتشكّل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أسرة الطفلة ليتهموا شخصا آخر له دين عندهم حتى يتنازل عنه، وإخفاء الطفلة لدى ابنة خالة والدتها بمنطقة السلام.

وبتقنين الإجراءات توجهت مأمورية بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم الأميرية، والقورة المرافقة له، إلى منطقة السلام وتم ضبط نجلة خالة الطفلة، وعثروا على الطفلة.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط والدى الطفلة و4 آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.