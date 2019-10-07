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إحالة تشكيل عصابى للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
إحالة تشكيل عصابى للجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى البساتين سرقه - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بإحالة تشكيل عصابي تخصص فى انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين لمحكمة الجنايات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن رجال قسم شرطة البساتين، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة، من ضبط سيارة ميكروباص، "بدون لوحات معدنية" يستقلها 5 أشخاص بفحص مستقليها تبين أنهم (3 عاطلين - فرد أمن إدارى - سائق، "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة")، وبحوزتهم (طبنجة صوت معدلة – 3 طلقات من ذات العيار سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - هاتف محمول).

بمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات جرائمهم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد المجنى عليهم (صاحب شونة مواد بناء بمدينة المعراج بدائرة القسم – 2 عاملين بالشونة ملك الأول) مقيمين بدائرة القسم، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء تواجدهم بالشونة محل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين مستقلين السيارة المضبوطة، وقاموا باقتيادهم داخل السيارة، بادعاء أنهم من رجال الشرطة وتفتيشهم والاستيلاء على المبلغ المالي، من المجنى عليه الأول والهاتف المحمول من المجنى عليه الثالث وتخلوا عنهم، وعقب ذلك بمنطقة المعراج السفلى بدائرة القسم وفروا هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

سرقة المواطنين فى البساتين

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