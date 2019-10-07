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أكراد سوريا: أى حرب تندلع شرق الفرات ستكون حربا طويلة الأمد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:32 م
أكراد سوريا: أى حرب تندلع شرق الفرات ستكون حربا طويلة الأمد اكراد سوريا ارشيفية
أ ش أ

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 قال المتحدث باسم الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي، اليوم الاثنين، إن أي حرب تندلع شرق الفرات ستكون حربا طويلة الأمد، وستدوم سنوات.
 
وأضاف أحمي، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الحرب هذه المرة لن تكون كمثيلتها في عفرين، والتي انطفأت نيرانها بعد مرور شهرين، لافتا إلى أن هناك محاولة لتوحيد مواقف الأحزاب الكردية، بهدف سد الطريق أمام أي احتمال يمكن أن يلحق الضرر بمنطقتهم. 
 
وشدد المسؤول الكردي على أنه لا خيار أمام هذه الأحزاب سوى الدفاع عن نفسها، وأنها ستفعل ما بوسعها لمنع أي أذى يمكن أن يلحق بمناطقها.
 
وأعلنت واشنطن، في وقت سابق اليوم، سحب كامل عتادها من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، كما سحبت عتادها من نقطة عسكرية أخرى في تل أبيض، مؤكدة أن القوات الأمريكية لن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا في أي مكان.

شرق الفرات

سوريا

اكراد

القوات الأمريكية

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