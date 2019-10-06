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8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع كرتون فى كرموز غرب الإسكندرية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:20 م
8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمصنع كرتون فى كرموز غرب الإسكندرية الحريق
الإسكندرية - أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب مساء اليوم الأحد، بمصنع للورق والكارتون بمنطقة كرموز بحى غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

وكان قد تشب حريق بمصنع بجوار الموقف الجديد "سيارات الأقاليم" بمنطقة كرموز. وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وقوات الحماية المدنية ودفعت بـ8 سيارات للإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمصنع للكارتون والورق.

وبالمعاينة تبين أن الحريق تسبب فى حريق المصنع بالكامل دون إصابات حتى الآن، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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