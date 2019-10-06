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5 طرق تحميك من سلس البول وتساعد فى السيطرة على المثانة.. تعرف عليها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:00 م
5 طرق تحميك من سلس البول وتساعد فى السيطرة على المثانة.. تعرف عليها سلس البول-صورة ارشيفية
كتبت ــ فاطمة خليل

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سلس البول من المشاكل الصحية المزعجة وتتمثل فى عدم القدرة على السيطرة على المثانة والبول وهو ما يؤثر على الشخص فى حياته وغالبًا ما تكون أسباب السلس خارج سيطرة الشخص، على سبيل المثال، في النساء سلس البول من الأثار الجانبية الشائعة للولادة، وبالنسبة للرجال، غالبًا ما يكون ذلك من الأثار الجانبية لعلاج مشاكل البروستاتا، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق للوقاية من سلس البول وتقليل فرص تطورها وفقا لموقع هارفارد هيلث.

1- راقب وزنك

الوزن الزائد وسلس البول يمكن أن يسيران جنبًا إلى جنب، خاصةً بالنسبة للنساء، حيث إن الدهون الزائدة في البطن يمكن أن تضعف عضلات قاع الحوض وتؤدي إلى سلس البول (التسرب عند السعال ، الضحك ، العطس ، إلخ)، في بعض الحالات ، يمكن ببساطة فقدان الوزن لتحسين سلس البول.

2- الإقلاع عن التدخين

التدخين يهدد صحتك بطرق عديدة، كما أنه يضاعف من احتمالية إصابة المرأة بسلس البول الإجهادى، كما تم ربط النيكوتين بالحث على سلس البول.

3- كن نشيطاً

 في دراسة حديثة أجريت على صحة الممرضات، كانت النساء في منتصف العمر الأكثر نشاطًا بدنيًا أقل عرضة للإصابة بالسلس.

 

4- تقليل مهيجات المثانة

 
 
 
 
 تم ربط الكافيين والكحول بالحث على سلس البول (الشعور الذي تحتاجه للتبول حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة)، ويوجد الكافيين فى المشروبات الغازية، والمحليات الصناعية الأسبارتام، والأطعمة الغنية بالتوابل، والفواكه والعصائر الحمضية.
 

5- علاج الإمساك

 الإمساك أو الصعوبة عند تمرير البراز يمكن أن يضعف عضلات قاع الحوض، إذا كنت تعانى من الإمساك، فتحدث مع طبيبك، في دراسة شملت أشخاصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر ، حسّن علاج الإمساك مجموعة متنوعة من الأعراض البولية، بما في ذلك سلس البول، لذا يمكن زيادة الألياف في نظامك الغذائي وشرب كمية كافية من السوائل لمنع الإمساك.

سلس البول

البول

التهابات

تدخين

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