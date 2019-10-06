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3 شروط على صاحب العمل يجب الالتزام بها عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:03 ص
3 شروط على صاحب العمل يجب الالتزام بها عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها عمالة الأطفال_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل على 3 شروط على صاحب العمل أن يلتزم بها عند تشغيل الأطفال، حيث نصت المادة 102، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

(1) أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
(2) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
(3) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ولا تسرى أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة.

ونث قانون العمل على أنه يعتبر طفلاً ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

وحظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

كما نص القانون على أنه يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

 


قانون العمل

تشغيل الأطفال

ضوابط تشغيل الأطفال

محظورات تشغيل الطفل

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