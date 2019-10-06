سوبر كورة
Ads
الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ولي العهد البحرينى: مواصلة العمل لتطوير قدرات منتسبى قوة دفاع البحرين لرفع مستوى جاهزيتهم

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:45 م
ولي العهد البحرينى: مواصلة العمل لتطوير قدرات منتسبى قوة دفاع البحرين لرفع مستوى جاهزيتهم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحرينى، على مواصلة العمل على تطوير قدرات منتسبي قوة دفاع البحرين وتزويدهم بأحدث المنظومات العسكرية لرفع مستوى جاهزيتهم لأداء واجباتهم الوطنية بكل احترافية وفاعلية، مشيدا بالمستوى المتميز والمشرف الذي وصل إليه منتسبو قوة دفاع البحرين وإسهاماتهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وبجهودهم المخلصة التي يقومون بها إلى جانب اخوانهم من الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة الأيام البحرينية، جاء ذلك لدى زيارة اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث كان في الاستقبال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط.

وخلال الزيارة، استمع إلى إيجاز حول الخطط الاستراتيجية وآلية تنفيذها ومتابعتها وتقويم وتحديث الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية لقوة دفاع البحرين، منوها سموه بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين في حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية بما يرفد تطور ونهضة مملكة البحرين، معربا عن شكره وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين على جهودهم السامية في خدمة وطنهم متمنيا لهم التوفيق و النجاح.


ولى عهد البحرين

البحرين

الدفاع البحرينى

اخبار البحرين

قوه دفاع البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

أول قائمة للمنتخب مع البدرى "فى الميزان".. الخبرة تدعم الشباب أمام بتسوانا ومدرب الفراعنة يمنح الوجوه الجديدة "قُبلة الحياة".. عدالة السماء تُنصف عبد الله جمعة وفتحى يعود للحسابات الفنية لأول مرة بعد المونديال

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

تريزيجيه يحتفل بمولوده الأول "يزن" على تويتر

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

صحيفة إيطالية تبرز العثور على معبد بطليموس الرابع: الاكتشافات بمصر لا تنتهى

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

المالية تصدر منشورا بالالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بمدينة أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة